Uma sessão da 3ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJ-MT), realizada ontem (18), em Cuiabá, anulou o acórdão existente que reconhecia as alterações estatutárias que tornavam a Santa Casa de Rondonópolis uma Associação de Direito Civil. A ação que contestava na Justiça as alterações foram propostas pelo Ministério Público (MP) e contou com o apoio do Rotary Clube de Rondonópolis.

Anteriormente, havia uma decisão do TJ com recurso de apelação, onde os desembargadores diziam entender que todas as alterações realizadas no estatuto da Santa Casa eram regulares e ela era reconhecida como Associação, como consta de seu estatuto original. Porém, o Rotary Rondonópolis recorreu da decisão por não ter sido convocado para a sessão do TJ que analisou o caso. Dessa forma, o acórdão foi anulado e marcado um novo julgamento, que pode mudar ou manter a decisão anterior, dando a condição do Rotary fazer uma sustentação oral para defender seu ponto de vista sobre a situação.

O presidente do Rotary Rondonópolis, Reinaldo Alves de Aguiar, comemorou a decisão que, no seu entendimento, contempla o que deseja o clube de serviço que preside. “Hoje, a Santa Casa não é mais Associação e voltou a ser uma Fundação. Se nós não entrássemos com esse recurso, estaria sacramentado (as alterações estatutárias), mas como nós recorremos, o TJ reconheceu que o Rotary tinha razão, anulou o julgamento e marcou outro. Nós defendemos que seja uma Fundação, porque tem uma diferença muito grande de ser uma Associação, pois a Fundação permite que o MP seja o fiscalizador por excelência. A contratação com órgãos públicos é mais facilitada e convênios com governos para recebimento de verbas também. Já a Associação Civil não requer a participação do MP como fiscalizador direto”, argumentou.

Ainda de acordo com Reinaldo Aguiar, no caso de se manter como Associação, a diretoria do hospital teria poderes demais e ele sugere até que haveria uma intenção oculta de se privatizar a Santa Casa no futuro. “Na Associação, se os associados resolverem extinguir a Santa Casa, pode. Na forma de Fundação não, não permite vender a Santa Casa. Existem boatos na mídia de que o Grupo que está apoiando a Associação Civil tem interesses escusos. Já o Rotary, que quer a transparência em tudo, junto com o MP, defende a Fundação”, emendou.

Para ele, o Rotary estaria disposto a apoiar o trabalho do Grupo de entidades que tenta salvar as finanças da Santa Casa, desde que este concorde com a proposta de transformar o hospital filantrópico numa Fundação e diz entender que a divisão estabelecida entre seu clube de serviço e as demais entidades da sociedade civil que compõem o Grupo, não prejudicaria no aporte de recursos públicos no hospital, como os R$ 20 milhões de emendas parlamentares já viabilizados por estas entidades junto à bancada federal do estado.

“Não vai prejudicar em nada, porque a discussão sobre a Santa Casa ser uma Associação Civil ou Fundação já vem há dez anos e nunca impediu a vinda de verbas para a unidade hospitalar e não vai ser agora que vai impedir. Se isso acontecer, não será culpa do Rotary. Se alguém disser que foi culpa do Rotary, vou entrar com ação por dano moral”, avisou Reinaldo Aguiar.

Ele ainda explicou que a dívida milionária que o hospital filantrópico acumulou nos últimos anos não é culpa do clube de serviço, que é o mantenedor do mesmo, e afirmou que não é o Rotary que administra a Santa Casa. “Não é o CNPJ do Rotary que contrata funcionários ou demite da Santa Casa, não fazemos contratos. É o CNPJ da Santa Casa que faz isso e ela tem administração própria”, concluiu.

ENTENDA MELHOR

A Santa Casa acumulou uma dívida superior a R$ 24 milhões nos últimos anos, o que levou o hospital até a cogitar fechar suas portas. No entanto, um grupo de entidades da sociedade civil se articulou para conseguir dinheiro público por meio de emendas parlamentares, conseguindo o aporte de R$ 20 milhões na Santa Casa, dinheiro que ainda deve ser liberado em breve.

Mas, para que conseguisse essas emendas, esse grupo de entidades propôs realizar alterações no estatuto do hospital, de forma a permitir a participação de outras entidades nas suas decisões, mas o Rotary não concordou com isso e obteve uma liminar da Justiça proibindo as entidades de realizarem a assembleia para propor as mudanças no estatuto, sob o argumento de que essas alterações só poderiam ser feitas após a Justiça ter uma posição final sobre a Santa Casa ser uma Associação ou Fundação.

As cerca de 30 entidades e a própria diretoria da Santa Casa opinaram que seria necessário uma maior participação da sociedade civil nas decisões administrativas do hospital, que sobrevive principalmente de dinheiro público proveniente de convênios com o Sistema Único de Saúde (SUS), e que o Rotary não teria mais condições de assumir a responsabilidade sobre o mesmo sozinho, devido ao seu tamanho e a complexidade de sua administração, no que o clube de serviço diz não concordar.