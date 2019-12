Os realizadores do “1º Parabéns Rondonópolis”, que brindou a população no dia do aniversário da cidade, com um bolo de 66 metros e 600 quilos, o jornalista Roberto Nunes e o presidente do Siar/Sul, Omar Alberto Pereira Pinto, receberam ontem da Câmara Municipal uma “Moção de Aplausos”, indicação do vereador Rodrigo da Zaeli (PSDB) e aprovada pelos demais parlamentares.