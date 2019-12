Essa emenda foi anunciada ainda no início de 2018 e viabilizada graças ao entendimento dos deputados federais e senadores do estado sobre a importância dos distritos industriais de Rondonópolis para a economia do estado, que concordaram em investir os recursos de suas emendas parlamentares para melhorar um pouco as condições críticas das ruas dos mesmos.

Ocorre que o prefeito Zé Carlos do Pátio (SD) decidiu fatiar os recursos de exatos R$ 56.189.631,88, destinando apenas R$ 21,1 milhões para serem investidos na restauração e implantação de asfalto nos distritos industriais, enquanto R$ 7,2 milhões iriam para obras de drenagem de águas pluviais no prolongamento da Avenida Ponce de Arruda, outros R$ 5,5 milhões para obras de sinalização horizontal e vertical na cidade, outros R$ 7,6 milhões para a pavimentação e drenagem em vias urbanas do município não especificadas, R$ 8,9 milhões iriam para a drenagem de águas pluviais superficial e profunda em locais não especificados, e R$ 5,6 milhões para obras de sinalização horizontal e vertical e identificação de vias e passeios públicos.

O fatiamento dos recursos não agradou a maioria dos membros da bancada federal, que chegou a ameaçar retirar suas emendas, caso o prefeito realmente destinasse o dinheiro para outras finalidades que não a prevista originalmente, já que preferiam investir em asfaltamento em suas próprias bases eleitorais, o que não demoveu Pátio de seu intento de desviar parte do dinheiro para outras finalidades.

Agora, passados mais de um ano da polêmica, de acordo com o site da CEF, o recurso ainda não foi liberado por “falta da documentação de projeto e/ou de titularidade e/ou de licença ambiental”, já que por se tratar de um valor único, sua liberação seria feita de uma só vez, mas isso somente após a apresentação e aprovação de todos os projetos e licenças ambientais.

OUTRO LADO

Questionada sobre a situação, a prefeitura respondeu que a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Sinfra) já obteve junto à CEF aprovação do 1º lote do projeto, que contempla os bairros Morumbi, Maracanã, Maria Tereza e Cidade Salmen, e trabalharia para a aprovação do 2º lote, que engloba as vias Binários Norte e Sul, que são paralelas à Avenida dos Estudantes, o acesso aos bairros do Grande Conquista e o Sagrada Família, além do recapeamento da avenida Daniel Clemente, que fica no início da Rodovia do Peixe.

Porém, a Sinfra não se manifestou com relação às demais obras que constam do projeto apresentado ao Ministério do Desenvolvimento Regional, como a sinalização de vias, obras de drenagem e as obras nos distritos industriais.