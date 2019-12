O projeto de lei chegou ontem (18) à Câmara Municipal. O chefe do Executivo alega que as unidades hospitalares de Rondonópolis, tanto as públicas, privadas e filantrópicas como a Santa Casa, não dispõem de salas e leitos para conseguir atender a demanda reprimida.

O prefeito Zé Carlos do Pátio (SD) está articulando um convênio entre a Prefeitura de Rondonópolis e a Sociedade Hospitalar e Maternidade São João Batista, da cidade de Poxoréu, com valor acima de R$ 11 milhões, para viabilizar cirurgias eletivas a pacientes de Rondonópolis.

Pelo projeto, o valor global do convênio que deverá ser celebrado será de 11.832.550,60, a ser transferido para as contas do hospital após aprovação e processamento do faturamento hospitalar.

A celebração do convênio é justificada diante da vultuosa demanda de pacientes residente em Rondonópolis que está na fila à espera de cirurgias eletivas nas diversas especialidades médicas.

Caso o convênio seja efetivado, estes pacientes seriam transportados de Rondonópolis até a cidade de Poxoréu, para o procedimento cirúrgico.