Mais de 30 garagens que comercializam automóveis na cidade foram notificadas pela Coordenadoria do Procon em Rondonópolis. Desde o dia 6 de dezembro, o órgão vem fiscalizando este tipo de comércio, incluindo as concessionárias de veículos, para verificar se estão trabalhando de acordo com o que preconiza o Código de Defesa do Consumidor. A operação terminou ontem (17).

“Observamos se a empresa respeita os direitos protegidos pela lei, como exposição em local visível do telefone do Procon e também do próprio Código de Defesa do Consumidor. Outra obrigação que examinamos se está sendo cumprida é a informação tanto dos endereços quanto dos telefones dos Procons estadual e municipal no documento fiscal entregue ao comprador, conforme estabelece a lei estadual 8.569 de 2006”, afirma a fiscal do Procon, Lúcia Melo.