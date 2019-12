O prefeito Zé Carlos do Pátio (SD) comemorou a entrega do local à comunidade, que depois de mais de uma década abandonado, foi reformado pela prefeitura. “Esse centro é um instrumento de defesa do pequeno produtor. Nesse espaço, vamos trabalhar um projeto de fortalecimento da agricultura familiar, do alimento orgânico, enfim, da valorização do homem do campo”, afirmou.

A prefeitura inaugurou ontem (17) o Centro de Comercialização e Capacitação da Agricultura Familiar, que fica localizado ao lado do campus da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), onde também vai funcionar a sede administrativa da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária. O local começou a ser construído no ano de 2004, com recursos federais e contrapartida da prefeitura, e servirá para os pequenos produtores da cidade se qualificarem, apresentar e vender seus produtos.

De acordo com secretário municipal de Agricultura, Genilton Pereira, no local hoje já funciona a pasta que comanda, com seu atendimento rotineiro, mas a ideia é que a partir do ano que vem o local seja usado para a realização de cursos de capacitação voltados para os agricultores familiares da região, além de prestar outros serviços para o mesmo público.

“É um projeto inédito em Mato Grosso. Ali, vamos fazer cursos em parceria com a UFR e com a Secitec (Escola Técnica Estadual). Para isso, o prédio possui auditório, sala de aula, dormitório, cozinha. É maior que a prefeitura de Rondonópolis. E lá vai ser um centro voltado para a agricultura familiar de Rondonópolis”, reiterou.

O centro possui uma área de cinco hectares e no local também serão construídas as novas sedes da Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência Extensão Rural (Empaer) e do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (Indea), além de reservar uma área para experimentos.

“Será um grande complexo da agricultura familiar, com um horto de mudas, serão desenvolvidas pesquisas. Será feito um investimento pesado na agricultura familiar, que vai começar ali. Teremos três grandes espaços e contaremos com dez câmaras frias para armazenar a produção dos pequenos produtores, além da comercialização e capacitação”, acrescentou Genilton Pereira.

Segundo o secretário, no local também deverá ser construído um grande laboratório de análise de alimentos para que os produtos que saírem dali saiam com garantia de qualidade sanitária. “Nós vamos fazer um convênio com a UFR para usar todo o corpo técnico da universidade nesse projeto. Também temos o firme propósito de montar um grande mercado municipal, que eu gosto de chamar de shopping da agricultura familiar, que deverá funcionar no local da antiga secretaria (anexo à Feira da Vila Aurora). Mas é um sonho que ainda vou trabalhar para viabilizar”, ponderou.

O secretário conclui anunciando que, a partir do mês de fevereiro do ano que vem, deverão ter início os cursos de capacitação dos agricultores familiares, além da entrega das dez câmaras frias e o laboratório para certificar os produtos de origem animal e vegetal.

ESTRUTURA

Atualmente, a Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária possui uma estrutura formada por oito caminhões caçamba, três caminhões do tipo carga seca, quatro tratores, três veículos modelo picape, três pás-carregadeira, moto niveladora, rolo pé de carneiro e retroescavadeira, “sendo uma das secretarias de Agricultura mais bem equipadas de todo o centro-oeste”, atesta Genilton.

A pasta também possui um quadro funcional com agrônomos, médicos veterinários, zootecnistas à disposição das comunidades para dar apoio técnico gratuitamente e com isso melhorar o rendimento das lavouras e rebanhos da agricultura familiar da cidade.