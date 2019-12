Um acidente registrado na noite de sábado (14), na BR-364, na saída de Rondonópolis para Pedra Preta, chamou a atenção para um ponto da duplicação da rodovia, que oferece certo perigo aos motoristas. Próximo à ponte sobre o Córrego Lourencinho, a divisão da pista está confundindo os condutores que seguem no sentido Pedra Preta.

Como a duplicação só foi realizada entre o Trevão de Rondonópolis e a ponte sobre o Lourencinho, e há somente uma ponte no local, a pista no sentido Pedra Preta, com as faixas da direita e da esquerda, precisa se transformar em única. O problema é que no mesmo ponto em que ela se torna única, a da esquerda acaba se tornando um contorno para quem quer acessar a rodovia no sentido Rondonópolis, e muitos condutores, muitas vezes com velocidade acima do compatível, acabam surpreendidos com a mudança brusca.

Embora exista sinalização vertical orientando sobre a velocidade no local, de 40 km/h, ela pouco é respeitada e a sinalização horizontal, para indicar o afunilamento da pista, não ficou clara. Além disso, à noite, a escuridão total na região potencializa o risco, já que fica mais difícil enxergar que a pista da esquerda termina naquele ponto.

Na noite do último sábado, o motorista de uma carreta carregada com madeira seguia sentido Pedra Preta e acabou se deparando com essa situação. Ele acabou caindo dentro de uma valeta da obra de drenagem, ainda a ser finalizada, e ficou preso às ferragens. O Corpo de Bombeiros de Rondonópolis levou cerca de 20 minutos para conseguir retirar o homem de dentro da cabine da carreta, que ficou completamente destruída. Felizmente, ele teve apenas ferimentos leves e foi levado para UPA 24 horas de Rondonópolis.

Conforme informações de populares no local, um acidente do mesmo tipo já havia acontecido na noite anterior, somente com danos materiais, mas que demonstra que o problema naquele ponto é maior do que se pensa.

A reportagem contatou o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), responsável pelo trecho, para saber se existe previsão de melhoria da sinalização horizontal ou até mesmo implantação de fiscalização eletrônica no local. Perguntamos também se existe a previsão de iluminação no trecho, que além de muito movimentado também abriga a saída e entrada de veículos dos bairros Maria Vetorasso e Verde Teto, mas não fomos respondidos até o fechamento da edição.