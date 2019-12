O sorteio de 460 casas do Residencial Dona Neuma, de um total de 470, deve ser realizado nesta terça-feira (17), às 14 horas, na sede da Uramb – União Rondonopolitana das Associações de Moradores de Bairros. Segundo informado, 10 casas não serão sorteadas neste momento, devido a contestações feitas na lista de classificação.

As moradias serão sorteadas entre as pessoas que já foram pré-selecionadas pela Secretaria Municipal de Habitação. Agora, a Caixa Econômica Federal (CEF) realiza esse sorteio para definir qual das residências será de cada selecionado. Após esse sorteio e definindo os novos donos das casas, será então assinado o contrato e ocorrerá a entrega definitiva do imóvel. Por isso, é necessário que o contemplado que irá assinar o contrato esteja presente no sorteio de hoje.

Depois de concluso os trâmites legais, e cumprido todos os prazos, uma data para a entrega oficial das chaves das casas aos futuros moradores será marcada, provavelmente no início de 2020.

O Dona Neuma teve, inicialmente, 924 famílias pré-selecionadas. Contudo, como eram apenas 470 casas, foram utilizados critérios federais e municipais para a pontuação de classificação, como por exemplo o número de filhos da titular do imóvel a ser recebido.

O Residencial, que faz parte do programa federal “Minha Casa, Minha Vida”, deveria ter sido entregue em 2014, mas a obra atrasou e foi abandonada no início de 2015, com o serviço retomado em 2017 com a contratação de uma nova empresa.