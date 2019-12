Depois de seis anos de sua efetiva criação, o curso de Medicina da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) está formando a sua primeira turma de novos médicos. Os formandos começaram a estudar quando a instituição ainda era um campus da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e vão colar grau na próxima quinta-feira (19), em cerimônia no Espaço Tulipas.

De acordo com o coordenador do curso de Medicina da UFR, Márcio José Ferreira, a turma que está se formando é composta de 26 alunos e já concluiu com todo o conteúdo curricular, bastando apenas receber o certificado de conclusão do curso, que acontecerá na cerimônia de colação de grau, para depois requererem seu registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) e, com isso, conseguir a habilitação para exercerem a profissão.

“Cerca de 48 horas depois de requererem, eles já terão o número do CRM para poderem atuar como médicos. O diploma propriamente, eles terão que aguardar um pouco, pois ele vem do MEC (Ministério da Educação), mas todos já poderão trabalhar antes disso e todos eles, inclusive, já têm proposta de trabalho no município”, explicou.

“Na verdade, eles [formandos] estão na dúvida com relação às provas de residência, pois todos estão com proposta de trabalho aqui. Então, aqueles que forem aprovados na residência terão que fazer uma opção. Porém, pelo menos dez deles já disseram que pretendem ficar em Rondonópolis, atuando como médicos”, afirmou a professora Claudinéia de Araújo, ex-coordenadora do curso.

A residência citada anteriormente trata-se de um período a mais de cerca de dois anos que os recém-formados terão que estudar para se especializarem em alguma área da Medicina, como pediatria, ginecologia, dentre outras. “A estrutura do curso em Rondonópolis foi montada para formarmos o médico generalista, conhecido como clínico geral. Essa residência ainda não pode ser feita aqui, no entanto estamos com um projeto em desenvolvimento que devemos colocar em análise no próximo ano. Já temos o projeto de implantarmos quatro residências aqui, que serão de Pediatria, Ginecologia, Saúde da Família e Saúde Mental, que são recomendados pelo MEC e são as especialidades médicas mais procuradas pelas pessoas e que são voltadas para a saúde pública, que é o foco do curso”, acrescentou a ex-coordenadora.

Para ela, a formatura dessa primeira leva de médicos tem uma importância muito grande para a cidade, ainda que nem todos os novos médicos optem por se fixarem por aqui. “Eu acho que formar essa turma, acima de tudo, nos traz a certeza de que tudo deu certo. Ainda existia muita dúvida, muitos questionamentos com relação à formatura e à formação desses alunos, havia um certo desconhecimento e desconfiança da comunidade, que hoje a gente não tem mais. Nós fomos bastante questionados e passamos por grandes turbulências, eu acho que é um momento de grande vitória e um marco para a nossa cidade e região. Demoramos seis anos para concluir essa turma, mas agora todo ano teremos uma turma se formando. Eu, pessoalmente, digo com tranquilidade que formamos bons profissionais e tenho certeza que estamos devolvendo para a sociedade 26 bons médicos”, afirmou Claudinéia de Araújo.

Além de adquirir toda a carga teórica do curso, os estudantes de Medicina da UFR, desde o início, já vêm testando seus conhecimentos na prática, atuando em PSFs e mais ao final do curso nos hospitais da cidade. “No próprio currículo do curso existe a inserção dos estudantes na prática desde o primeiro semestre. Isso vai sendo gradativamente aumentado, de forma que quando chega o período de internato, eles têm dois anos inteiro só de prática e sendo avaliados todos os dias. Todos eles, então, já têm um bom conhecimento da realidade da saúde pública na cidade. Nós fizemos um levantamento entre esses 26 estudantes e pelo menos dez deles pretendem fixar residência aqui em Rondonópolis e isso é um ganho para a cidade. Muitos deles criaram raízes por aqui nesses seis anos de estudo, dois deles inclusive se casaram com pessoas daqui durante o curso”, explicou Márcio José Ferreira.

Fora a turma que está se formando, e com o ingresso da sétima turma do curso, atualmente há 160 alunos estudando Medicina na UFR. Essa primeira turma que se forma, ainda receberá diplomas emitidos pela UFMT, mas as próximas turmas já receberão diplomas expedidos pela UFR.

A colação de grau da primeira turma de Medicina acontece nesta quinta (19), a partir das 19 horas, no Espaço Tulipas, que fica no Residencial Parque das Nações. O evento será aberto à comunidade e não será cobrada entrada.