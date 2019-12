Relançada no dia 5 de julho de 2018, a obra tinha uma previsão de ser finalizada e entregue no prazo de 12 meses, mas sofreu um ligeiro atraso e agora está recebendo apenas os serviços de jardinagem para estar completamente pronta e ser finalmente inaugurada ainda este mês, de acordo com a prefeitura, que não divulgou a data exata.

A obra de construção do Parque das Mangueiras, localizado às margens do Ribeirão Arareau, no Jardim Primavera, está praticamente concluída e deve ser inaugurada pela prefeitura nos próximos dias. Lançada inicialmente em meados de 2012, a construção chegou a ser iniciada no final de 2013, mas seguiu a passos lentos, até ser paralisada em 2015, ficando abandonada até 2018, quando foi retomada.

A obra do Parque das Mangueiras custou mais de R$ 4 milhões, que foram viabilizados por meio de um convênio com o Ministério do Turismo, e os recursos foram liberados via Caixa Econômica Federal (CEF). Ao todo, são mais de 23 mil metros quadrados de área e o novo parque contará com pista de caminhada, academia popular, vestiários, quadra poliesportiva coberta, quadra de areia, campo de futebol society, área de convivência, guarita e prédio para estrutura administrativa, assim como paisagismo e cercamento de uma área de proteção ambiental anexa ao parque.

Além do benefício da obra em si, a comunidade da região também foi contemplada com obras de pavimentação asfáltica e drenagem nas vias ao entorno do Parque das Mangueiras.