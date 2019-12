A Campanha Natal dos Sonhos Acir está a todo vapor, e o penúltimo sorteio já revelou os 10 ganhadores que compraram nas mais de 200 empresas que aderiram à campanha e estão impulsionando as vendas para o período de compras mais movimentado do ano.

O penúltimo sorteio da campanha aconteceu na última sexta-feira, 13/12. Ao todo, são três sorteios, o primeiro aconteceu no dia 09/11 e o último e mais esperado, que será o grande sorteio das duas motos e do carro 0 KM, no dia 17 de janeiro do ano que vem, na sede da Acir.

Os diretores da entidade, Marcelo Javier Carruesco, Denise Alex Alves de Freitas, Marchaine Fritzen, e os parceiros na realização da campanha, representando a CDL, o 2° vice-presidente Marcos Antônio Carlota e o presidente da Associação dos Lojistas do Rondon Plaza Shopping, Sebastião Correia Barbosa, sortearam mais 10 prêmios do Natal do Sonhos da Acir:

Os prêmios sorteados foram, um Celular Smartphone Samsung A 20, uma Máquina de lavar 10 kg Electrolux, um Forno Elétrico Mueller, uma Bicicleta 18 marchas, um Fogão Cooktop 5 bocas Mueller, um Ar Condicionado Midea 9000 btus, um Notebook ACER A 315, um, Televisão Smart 43 polegadas Samsung, um Tablet Samsung 8gb, e uma Caixa de som por Bluetooth JBL XTREME.

Todos os cupons sorteados, inclusive os que também não foram sorteados, estarão nos próximos sorteios, portanto, não desista, quanto mais cupons adquiridos, mais chances têm de ganhar.

Conheça os 10 ganhadores do penúltimo sorteio: 1- Celular Samsung A20 – Vera Lúcia F. Reis, cupom sem o nome da loja 2- Máquina de Lavar 10 quilos – Olimpia de Souza Victor, cupom adquirido na Cheiro de Mar 3- Forno Elétrico Mueller – Diego Vaz de Almeida, cupom adquirido na Promax Super Troca 4- Bicicleta 18 marchas – Roberto Alves da Silva, cupom adquirido na Líder Máquinas Bombas e Compressores 5- Fogão Cooktop 5 bocas – Alessandra da Silva, cupom adquirido no Rei do Pano 6- Ar Condicionado 9000btus – Cristiane Gonçalves, cupom sem o nome da loja 7- Notebook Acer A 315 – Natalice Ribeiro Dias, cupom adquirido na Centro Farma 8- Televisão Smart 43 polegadas Samsung – Luiz Fernando Campos Ferreira, cupom adquirido na Martinello 9- Tablet Samsung 8gb – Natália B. Trojilio, cupom sem o nome da loja 10- Caixa de Som JBL – Brendha Caroline Martins Santos cupom adquirido na Centro Farma

O Natal dos Sonhos é uma oportunidade para movimentar e estimular o comércio na temporada mais esperada do ano, o Natal. Além do tradicional clima natalino com lojas enfeitadas, a campanha chega para possibilitar algo ainda maior, a oportunidade de ganhar prêmios incríveis e incentivar o comércio da sua cidade. Como é bom ser surpreendido no Natal, não é mesmo? Imagina ainda, ser presenteado com um carro 0km!

Para concorrer é bem simples, nas compras acima de 30 reais em qualquer loja participante, você terá direito a um cupom. Com os dados pessoais devidamente preenchidos e marcando um “X” da resposta correta da pergunta, é só depositar o cupom na urna e aguardar a sua estrela brilhar!

Lembrando que a Acir dispõe de uma equipe de vendas que está comercializando as cotas e os empresários interessados podem entrar em contato pelo telefone: 3439-8000 e também na sede da Associação.

Venha fazer parte dessa.

Acir, o seu negócio constrói a nossa força!