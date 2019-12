A obra de duplicação da BR-163/364, entre Rondonópolis e Cuiabá, deve ganhar nesta segunda-feira (16), mais um trecho liberado. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) está anunciando para as 9h de amanhã, a entrega de mais 12 km da duplicação da rodovia, no trecho que fica compreendido entre o Distrito Industrial (em frente ao hotel Pantanal) e o novo posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que também terá a obra entregue na mesma ocasião, na saída de Cuiabá para Rondonópolis.

A liberação, conforme explica o DNIT, vai proporcionar mais segurança e fluidez para condutores e pedestres que trafegam no local. As obras continuam no Distrito Industrial, onde serão erguidos quatro viadutos e ampliação das ruas laterais no Distrito Industrial (principal entrada no perímetro urbano de Cuiabá).