O vereador Subtenente Guinancio (PSDB) declarou, durante a sessão passada da Câmara Municipal, que o seu nome está à disposição do partido para entrar na disputa ao cargo de senador, na eleição suplementar que deve ser agendada em Mato Grosso após a cassação da senadora Selma Arruda. No entanto, o vereador declarou à reportagem que está ciente das barreiras que precisa superar para emplacar a candidatura.

“As eleições suplementares devem ocorrer em um curto espaço de tempo. Quem me conhece, confia no meu trabalho. Mas para chegar à vitória nas urnas muita gente precisa me conhecer. Imagino que para vencer esta eleição serão necessários mais de 250 mil votos. Aqui em Rondonópolis, tem entre 100 a 150 mil eleitores que costumam ir às urnas. O candidato que sair daqui terá que buscar em outras cidades mais ou menos 150 mil votos”, avalia.

“Com a eleição da senadora Selma Arruda, o povo esperava uma forma diferente de fazer política, mas infelizmente teve este desfecho. O meu perfil é de uma forma diferente de fazer justiça que a população espera, por isso coloquei o meu nome à disposição do partido. Porém, para emplacar uma candidatura neste nível é preciso passar pelas prévias do partido que é grande e tem outros nomes que também deverão ser avaliados, mas se dependesse de mim, eu seria o candidato do PSDB”, sustentou o tucano.