“Em dezembro de 81, botou os ingleses na roda. 3 a 0 no Liverpool ficou marcado na história”. A torcida do Flamengo quer repetir o roteiro cantado em todas as partidas do rubro-negro no ano de 2019. O desejo é ver a equipe de Jorge Jesus superar o time de Jürgen Klopp no dia 21 de dezembro, no Estádio Khalifa Internacional. Só que, para chegar à final do Mundial de Clubes da Fifa, o Fla precisa passar pela semifinal.

Há poucas horas da viagem para o Catar, o meio campista Éverton Ribeiro falou, ontem (12), sobre a expectativa de reconquistar a maior glória do clube: “São equipes campeãs que estão chegando ao mundial. Sabemos que vai ser uma semifinal muito difícil. O mister [técnico Jorge Jesus] vem falando há um bom tempo para não ficarmos pensando na final, pois temos uma semifinal antes. São equipes boas, com grandes jogadores e vamos estudar melhor quando tivermos certeza de quem vamos pegar para poder ver as coisas boas e os pontos fracos para podermos explorar bem”.

O Flamengo entra direto na semifinal do Mundial de Clubes, e vai enfrentar o vencedor do confronto entre Al-Hilal, da Arábia Saudita, e o Espérance, da Tunísia. A tendência é que o time saudita se classifique.

O Al-Hilal já foi treinado por Jorge Jesus no ano de 2018 e conta com estrangeiros no elenco, como o brasileiro Carlos Eduardo e o colombiano Cuéllar. Éverton Ribeiro pede cuidado: “Já joguei contra o Al-Hilal. Tem grandes jogadores árabes lá e agora ainda mais com os estrangeiros. O mister sempre fala sobre o Al-Hilal. Se eles passarem, teremos um grande jogo pela frente”.

O Flamengo embarca na tarde de hoje (13) para o Catar. Sabendo que a torcida rubro-negra deve promover uma grande festa no caminho entre o Centro de Treinamento do Ninho do Urubu e o Aeroporto Internacional do Rio, haverá um esquema de segurança especial, com circulação restrita apenas aos moradores locais e ônibus de linhas regulares na Estrada dos Bandeirantes a partir das 8h. Na Ilha do Governador, os acessos à Ponte Velha do Galeão serão bloqueados nos dois sentidos a partir das 9h.