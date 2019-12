O julgamento de Fernando Henrique de Souza, acusado de ser o mandante do homicídio que vitimou a empresária Jozelma do Nascimento Pesqueira Gimenes, crime ocorrido na madrugada do dia 12 agosto de 2007, não ocorreu ontem (12), como estava previsto. Numa decisão inusitada, o juiz Wagner Plaza Machado Júnior, presidente do Tribunal do Júri e que responde pela 1ª Vara Criminal de Rondonópolis, aplicou multa de 30 salários-mínimos, quase R$ 30 mil, ao advogado de Fernando, Stalyn Paniago, por pedir a redesignação do júri um dia antes do julgamento e mandou prender o réu, por suspeitar que ele tentou ludibriar o ato de intimação. Um novo julgamento foi agendado para o dia 21 de fevereiro de 2020.

No Tribunal do Júri, o juiz declarou reconhecer a capacidade do advogado Stalyn Paniago, segundo ele, um dos mais considerados que opera a profissão na cidade, mas declarou não ter entendido a sua atitude em não comparecer com o seu cliente ao Tribunal do Júri, mesmo o advogado tendo tomado conhecimento da intimação do réu ainda no mês de setembro. Ainda de acordo com o juiz, o oficial de justiça fez várias tentativas de intimar o réu, mas teria ficado patente a ação do acusado em obstruir o trabalho da justiça.