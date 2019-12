Na verdade, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, deu posse ontem para seis reitores, incluindo a professora Analy. A cerimônia aconteceu na sede do Ministério da Educação (MEC), em Brasília. Com o ato, foram criadas cinco novas universidades no Brasil: Universidade Federal de Jataí (UFJ), Universidade Federal do Agreste de Pernambuco (Ufape), Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPar) e Universidade Federal de Catalão (UFCat). Também foi empossado o novo reitor do Instituto Federal do Paraná (IFPR).