No aniversário de Rondonópolis, celebrado anteontem (10), a cidade recebeu uma notícia que era bastante aguardada. Foi publicado no Diário Oficial da União a nomeação da reitora pró-tempore da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), o ato que era necessário para a efetiva implantação da universidade.

Analy tem agora a missão de conduzir o trabalho de transição entre UFMT e UFR, que inclui transferência de patrimônio, de funcionários e outras questões legais e administrativas.

Como essa nomeação já era aguardada há bastante tempo, uma Comissão Geral de Implementação já estava realizando esse trabalho de levantamento sobre o patrimônio físico e humano do campus. Nesse trabalho, já estava previsto a elaboração de um documento com uma proposta de organização estrutural da nova universidade, além da proposta para Estatuto da UFR, que deverá ser aprovado em assembleia geral do campus.

A emancipação do campus local da UFMT era uma reivindicação antiga da comunidade acadêmica e da sociedade, que foi concretizada no dia 21 de março de 2018, com a publicação no Diário Oficial da União da lei aprovada pelo Congresso e sancionada pelo ex-presidente Michel Temer (MDB), criando a UFR.

Sem a criação do cargo de reitor, não havia como criar o CNPJ ou mesmo o estatuto da nova instituição de ensino superior, bem como receber da UFMT a sua estrutura física e humana.

O senador Wellington Fagundes, que acompanhou de perto todo o processo para que fosse possível a nomeação, comemorou a publicação no Diário Oficial. “Que os projetos que tanto sonhamos – de fazer uma universidade voltada ao desenvolvimento regional, ofertando condições e oportunidades para a população do Sul e Sudeste de Mato Grosso – avance em passos largos”, destacou o senador.