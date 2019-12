De acordo com o advogado Leonardo Resende, que representa a Santa Casa, a liminar suspende a assembleia geral, que foi convocada por meio de edital amplamente divulgado, sendo que o Rotary Rondonópolis foi um dos convidados. “Essa atualização do estatuto da Santa Casa busca uma maior participação da sociedade na gestão e na fiscalização do hospital, que visa melhorar a forma de administração da unidade hospitalar, inclusive com a constituição de um Conselho Consultivo, onde poderiam participar todas as entidades representativas da sociedade de Rondonópolis e dos demais 19 municípios que fazem parte do Consórcio Regional de Saúde. Com a participação dessas entidades que vieram ajudar a Santa Casa nos últimos tempos, elas verificaram que o atual estatuto é de 2004 e em questões administrativas está bastante defasado”, esclareceu.

Atualmente, continuou o advogado, todos os diretores da Santa Casa são voluntários, que dividem o seu tempo entre a administração do hospital e seus afazeres pessoais e empresariais, inclusive sem receber salários. “E eles não são especialistas em gestão. E um outro ponto do novo estatuto é a criação de uma Diretoria Executiva, subordinado ao Conselho de Administração, formada por dois ou três profissionais, especialistas na área de gestão hospitalar, para trabalhar na Santa Casa. As entidades queriam reformar o estatuto para dar mais transparência e melhorar a sua gestão, mas o Rotary (Rondonópolis), que até duas semanas atrás estava participando das reuniões para reformar o estatuto, não se sabe porque exatamente, saiu do grupo e ingressou com essa ação, alegando que há uma discussão sobre a Santa Casa ser associação ou fundação, mas há uma decisão do Tribunal de Justiça dizendo que é uma associação e não há nada que proíba qualquer alteração, até porque o que está se discutindo não é isso, não é a denominação jurídica, é a melhora na gestão da Santa Casa e a participação da sociedade em geral”, acrescentou Leonardo Resende.

Ainda segundo ele, a defesa da Santa Casa já ajuntou a cópia da decisão do TJ e irá requerer que o juiz Renan Carlos do Nascimento reveja a sua decisão e revogue a liminar.

OUTRO LADO

Ouvido pela reportagem do A TRIBUNA, o presidente do Rotary Clube Rondonópolis, Reinaldo Alves de Aguiar, disse entender que essa alteração só poderia ser feita após haver uma decisão final da Justiça a respeito da natureza jurídica do hospital. “O Rotary Clube de Rondonópolis foi o idealizador, fundador e construtor da Santa Casa, juntamente com a sociedade. Quando ela nasceu, foi com a natureza jurídica de fundação, mas com o passar do tempo, isso foi mudado de forma irregular, para associação civil. O Ministério Público já entrou com uma ação anulatória no ano de 2009, e houve uma decisão favorável em primeira instância, reconhecendo que a alteração foi irregular. Mas houve recurso da Santa Casa e essa situação está sub judice. O Rotary entende que sua natureza jurídica jamais poderia ser alterada”, explicou.