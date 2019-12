A Câmara Municipal aprovou ontem (11), durante a sessão ordinária, uma “Moção de Aplausos” aos realizadores do “1º Parabéns Rondonópolis”, que brindou a população, no dia do aniversário da cidade, com um bolo de 66 metros e 600 quilos. O evento foi realizado pelo jornalista Roberto Nunes, do A TRIBUNA, e pelo Sindicato das Indústrias da Alimentação de Rondonópolis e Região Sul (Siar/Sul).

“Foi uma iniciativa diferente e ousada de confeccionar um bolo de 66 metros e mais de 600 quilos. Um metro por cada ano de emancipação política de Rondonópolis. Pessoas com iniciativas como esta devem ser valorizadas, e com isso resolvemos apresentar na Câmara Municipal uma ‘Moção de Aplausos’ aos realizadores deste belo trabalho que foi feito. Um desafio como este não é barato, precisa de bastante recurso, parcerias, força e fé para dar certo. Parabéns para todos que tiveram esta fé e coragem para fazer este evento. Fiquei muito feliz com a organização e tenho certeza que cada um que foi lá e saboreou o delicioso bolo também saiu bastante feliz”, justificou o vereador Rodrigo da Zaeli, autor da homenagem.