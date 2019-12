Segundo dados do IBGE, Rondonópolis é o terceiro município em demografia com um patamar de 232.491 pessoas, em torno de 10% da população de Mato Grosso; o município ainda se apresenta como o segundo PIB do estado (R$ 43.024,92), o que demonstra a pujança local e o vasto leque de possibilidades àqueles que desejam investir na cidade.

Rondonópolis completa hoje 66 anos de emancipação político-administrativa e representa, em economia, a mais importante cidade do interior do Estado de Mato Grosso, sendo polo de quase 30 cidades da região.

Rondonópolis é um município que ainda constrói a sua identidade cultural, mas tem uma população hospitaleira marcada pela força de trabalho de sua gente: migrantes nordestinos, mato-grossenses, paulistas, mineiros, sulistas, ao lado de libaneses, japoneses, sul-americanos e outros, que juntos construíram e constroem a grandeza de Rondonópolis. Pessoas que partiram de sua terra natal em busca de melhores condições de vida e acabaram ficando do lado de cá do Rio Vermelho – famílias que já estão na quarta geração enraizadas em solo rondonopolitano.

RONDONÓPOLIS: UM ENTRONCAMENTO

Rondonópolis é uma cidade conhecida por suas terras férteis e localização privilegiada, imbricada no entroncamento das rodovias BR-163 e BR-364, que ligam as regiões Norte/Sul do país, sendo o portal da Amazônia e a entrada para o pantanal mato-grossense. Por essas estradas transitava até 2013 (quando foi inaugurada a Ferronorte) toda a produção de nossa agroindústria e pecuária, fazendo com que esta chegasse às grandes cidades e portos do país, para ser comercializadas (Santos-SP, Paranaguá-PR, Vitória –ES).

Em 2013, com a inauguração do Complexo Intermodal da Ferronorte (hoje Rumo), o município é impactado pelo incremento de receita pública e da circulação de renda dos trabalhadores diretamente alocados no terminal. Esses fatores, em conjunto, tendem a alavancar cada vez mais as projeções de fortalecimento da economia rondonopolitana.

A importante localização geográfica de Rondonópolis, proporcionou também um outro salto de crescimento local, e desta vez com a industrialização. Hoje, a diversificação de segmentos industriais tem gerado títulos importantes para o município: maior polo de esmagamento, refino e envase de óleo de soja do Brasil; maior polo misturador de fertilizante do interior brasileiro; maior produção estadual de ração e suplementos animais; frigoríficos com padrões internacionais. Mais recentemente, a cidade começou a receber investimentos em outros setores.