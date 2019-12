Depois da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra) ter dito que a obra de recuperação do pavimento do Anel Viário “Conrado Sales de Brito”, em Rondonópolis, já estaria concluída e que iria estudar no ano que vem, após o término do período chuvoso, a necessidade de aplicar uma camada de Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ) para aumentar a durabilidade da obra, o órgão voltou atrás e o serviço está sendo realizado. A obra teve início ontem (9) e vem sendo executada pela Construtora Enpa, a mesma empresa que executou a obra de recuperação do pavimento do Anel Viário, começando próximo da BR-364 e avançando em direção à MT-130.

No último dia 19 de novembro, o secretário Marcelo de Oliveira esteve em Rondonópolis para vistoriar a obra de recuperação dos 16,04 quilômetros do Anel Viário, que custou R$ 5,947 milhões aos cofres públicos. Ele declarou, na oportunidade, que o serviço estava concluído e que o governo iria estudar, num outro momento, a possibilidade de vir a aplicar a camada de CBUQ, que teria sido prometida aos deputados estaduais Thiago Silva (MDB) e Sebastião Rezende (PSC).