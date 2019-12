O recurso de R$ 10,7 milhões proveniente de emendas parlamentares da bancada federal do estado destinado para a Santa Casa de Rondonópolis até hoje não chegou aos cofres do hospital. O dinheiro será usado para pagar parte da dívida do hospital filantrópico, que já ultrapassa a casa de R$ 24 milhões.

A emenda foi articulada pelo deputado José Medeiros (Pode), que destinou ele próprio R$ 7 milhões de suas emendas impositivas e convenceu outros parlamentares a ajudarem a completar o valor de R$ 10,7 milhões. O valor já teria até sido empenhado e, mesmo com a promessa feita no último dia 5 de novembro pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que garantiu na ocasião a liberação dentro de um prazo de 15 dias a partir de então, o recurso ainda não foi liberado.

De acordo com a assessoria de Medeiros, o dinheiro proveniente das emendas está realmente empenhado e a expectativa é que o depósito na conta do Fundo Municipal de Saúde seja feito nesta semana ou mais tardar na outra.

A assessoria do deputado informou ainda que uma emenda individual de R$ 5,5 milhões, que também será destinada à Santa Casa, está em vias de ser empenhada e deve ser liberada no início do ano que vem.

A dívida milionária do hospital se deve, principalmente, à defasagem da Tabela SUS, que paga valores muito abaixo do que realmente valem os procedimentos médicos, o que levou o hospital a acumular um deficit de cerca de R$ 800 mil ao mês, que foi se acumulando e hoje ultrapassa a casa dos R$ 24 milhões. Com o dinheiro das emendas, a Santa Casa deve quitar dívidas com médicos e fornecedores, para que tenha um fôlego enquanto procura uma solução mais definitiva para seus problemas de caixa.