Os interessados em investir no Portal do Lago, condomínio horizontal, localizado na área turística às margens do rio São Lourenço, no município de Juscimeira, terão oportunidade de comprar lotes em condições especiais até dia 10 de dezembro, data em que é comemorado o aniversário dos municípios de Juscimeira e de Rondonópolis.

A direção do empreendimento prevê descontos especiais nos valores do metro quadrado e ainda uma nova modalidade de parcelamento em 13 vezes. Para atender melhor os clientes, a empresa vai realizar no período da manhã, no local do empreendimento, uma apresentação dos terrenos disponíveis aos interessados; o Portal do Lago fica localizado na rodovia Prata, KM 3,5 zona rural, Juscimeira.

O empreendimento é pioneiro na região e oferece 163 lotes prontos para construir, a partir de 600 m2, com infraestrutura completa: energia elétrica, abastecimento de água, drenagem e asfalto e totalmente legalizado pela prefeitura de Juscimeira.