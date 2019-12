Localizado em área nobre e próximo ao centro da cidade, o Horto Florestal possui pouco mais de 17 hectares e começou a ser articulado ainda no ano de 1983, pelo então prefeito Carlos Gomes Bezerra, se tornando ao longo dos anos um dos lugares preferidos pela população para a prática de esportes e para os momentos de lazer com a família ou amigos. Inaugurado em 1998, o nome do local homenageia a pioneira Izabel Dias Goulart, matriarca da Família Goulart, antigos proprietários da área.

No entanto, como há tempos não recebe nenhuma reforma ou revitalização, o espaço começa a se degradar em vários pontos, o que pode ser notado logo na sua entrada, onde a calçada está danificada, causando uma péssima impressão a quem visita o local. Ali também é possível perceber que os bancos e mesas de madeira, instalados perto da entrada, estão danificados, com a madeira apodrecida e precisando de substituição urgente de várias de suas peças.