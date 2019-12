De acordo com Jhayne Lima, no ano de 2018, juntamente com outros colegas de curso, desenvolveu matérias relacionadas ao tema violência doméstica, sendo que a primeira delas era sobre os 12 anos da Lei Maria da Penha e a sua aplicação na cidade de Campo Grande.

A estudante rondonopolitana Jhayne Lima se destacou como estudante do curso de Jornalismo da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS). Durante o curso, Jhayne realizou uma série de reportagens com mulheres vítimas da violência doméstica, que acabou sendo premiada, o que a motivou a juntar o material e lançá-lo na forma de um livro-reportagem, que também foi seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).

Esse trabalho jornalístico foi premiado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJ-MS) com o 2º lugar na categoria estudante de um prêmio de Jornalismo. “Entretanto, no final do ano, desenvolvemos uma outra matéria sobre o projeto Cozinha e Voz, que é desenvolvido pelo TJ-MS e buscava a qualificação profissional de mulheres vítimas de violência doméstica egressas do sistema carcerário. Esse programa é uma iniciativa da Paola Carosella, do programa Master Chef, e na cobertura algumas mulheres acabaram me relatando um pouco da sua história e me senti muito comovida com aquilo”, contou.

Ela sentiu, então, o desejo de ouvir mais a respeito da história de vida de cada uma dessas mulheres e relatar isso de alguma forma, quando decidiu organizar o livro-reportagem “SIGA, ENFRENTE – A violência doméstica em Campo Grande – MS”, que também foi seu TCC.

O livro é dividido em 9 capítulos, sendo o primeiro sobre a Casa da Mulher Brasileira, espaço criado por uma política do Governo Federal que atende mulheres vítimas de violência doméstica, cuja primeira unidade no país foi inaugurada justamente em Campo Grande. O segundo capítulo, Jhayne Lima fala sobre a violência de gênero, como e onde ela acontece, quais são os tipos dessa violência.

Já no terceiro capítulo, ela enfoca o projeto Cozinha e Voz, e do projeto Mais que Doce, que também trabalhou com a qualificação de mulheres egressas do sistema carcerário. Nos cinco capítulos seguintes, ela traça o perfil de mulheres que foram vítimas de violência doméstica, contando a história de cada uma delas, inclusive o tipo de violência que cada uma delas sofreu.

“Eu fiz isso para mostrar para as mulheres que a violência não acontece de uma forma só, que ela ocorre em vários cenários e com mulheres de várias idades diferentes, de classes econômicas diferentes e ela pode acontecer com qualquer uma, e que quando isso acontecer, que elas estejam preparadas para identificar que aquilo é uma violência”, explicou.

No último capítulo, a autora apresenta os órgãos que as mulheres vítimas de violência podem procurar na cidade buscando por ajuda, com telefone e endereços. “Eu pretendo, posteriormente, disponibilizar esse livro nas plataformas digitais, e continuar pesquisando e falando sobre isso, porque é um tema muito importante e precisa ser tratado, uma vez que os números não são baixos, são alarmantes em todos os lugares e para que isso seja combatido, é preciso que as mulheres saibam identificar e onde recorrer”, concluiu.