Hoje com 59 anos, o flamenguista apaixonado é filho de um funcionário do antigo DNER (Departamento Nacional de Estradas e Rodagens) e nasceu em Cuiabá, tendo rodado em Coxim (MS) e Alto Garças, onde morou por alguns meses em cada localidade, antes de se mudar com a família para Rondonópolis, no ano de 1962. “Minha mãe sempre foi do lar e meu pai trabalhou por 35 anos no DNER. A minha família acabou se estabelecendo aqui. Primeiro, a gente morou lá mesmo no DNER e, depois, mudamos para a Rua Poxoréu, onde eu cresci. Meu pai faleceu em 2002 e minha mãe em 2008. O resto da família ainda está toda aqui, com exceção de um irmão que mora em Guiratinga. Eu estudei no Grupo Escolar Otávio Pitaluga, que depois passou a ser o EEMOP e terminei no Marechal Dutra. Fiz a faculdade de Turismo, mas nunca atuei na área. Agora, por coincidência, estou trabalhando nesse segmento no Rio, junto com minha cunhada”, contou.

Aqui, Lelo Carioca rememora que foi cobrador da Associação Comercial (Acir), nos idos de 1974, saiu dali para trabalhar por um período no jornal “Diário de Cuiabá”, foi cobrador na concessionária da Ford na cidade, a extinta Rivauto, para depois se tornar despachante. Tudo isso antes de servir o Exército, onde foi membro de uma escola de samba que o pessoal do quartel montou na época. Foi aí que ele conheceu sua esposa, de origem carioca, que acabou levando-o para conhecer a Cidade Maravilhosa, onde moravam seus pais e parentes.

Após disso, ainda trabalhou no antigo Banco Bandeirantes, onde foi caixa, depois foi ser subgerente no Banco Sul Brasileiro, de onde foi para o Mercantil, onde se tornou gerente. “Quando saí desse banco, montei a minha loja de material esportivo, a Lelo Esportes mas, infelizmente, na época, eu tinha muitas amizades e vendi para uns políticos aí, alguns me pagaram e outros me deixaram a ver navios até hoje. Se eu fosse na justiça cobrar, teria uma boa grana, mas Deus dá o frio conforme o cobertor, não dá nada a mais e nem a menos. Eu recuperei isso porque sou feliz, vivo bem, tenho um filho, uma nora e três netas maravilhosos, meus amigos são maravilhosos e onde eu vou faço amizades. Hoje moro no Rio, onde também tenho umas amizades muito boas”, comemora Lelo Carioca.

Sobre o apelido que carrega até hoje, ele conta que o mesmo vem da juventude, época em que jogava basquete e tinha como ídolo o jogador Carioquinha, da Seleção Brasileira e chegou até a participar das Olimpíadas de 1980 e 1984. “Eu falava muito do Carioquinha e isso foi pegando. Um dia teve uma transmissão de um jogo pela extinta Rádio Braniffe e começaram a me chamar de Lelo Carioquinha e aquilo pegou. Como já tinha o Lelo Brega na cidade, aí ficou o Lelo Carioquinha, até para diferenciar. Poderia ter sido Lelo Chique, mas ficou assim mesmo”, se diverte.

Depois de ter que fechar a Lelo Esportes, ele tocou um restaurante na frente ao Hospital Regional, que acabou vendendo em 2009. Dois anos depois disso, teve que se mudar para a cidade de Barretos (SP) para que sua esposa pudesse se tratar de um câncer, mal que hoje em dia está sob controle.

O casal ainda morou por mais alguns anos em Rondonópolis, até que em 2017 teve que se mudar para o Rio de Janeiro, por conta de sua sogra estar acometida do Mal de Alzheimer, o que exigiu que a sua esposa fosse cuidar da mãe. “Hoje, eu e minha esposa cuidamos da minha sogra, que está até bem fisicamente, mas mentalmente está ruim, se esquecendo muito das coisas. Porém, o principal é o carinho que damos para ela. E sempre que posso, eu venho aqui um pouquinho, pois aqui é o melhor lugar do mundo, amo o Rio, mas aqui é onde eu cresci, onde moram meus parentes”, declarou..

No Rio, Lelo Carioca conta que já montou um grupo de samba com amigos e ajuda sua cunhada numa agência de aluguel de carros, vans e ônibus. “E quando algum amigo vai para lá, eles me ligam e me pedem para ajudar a comprar um ingresso para ver algum jogo, e como eu já conheço tudo por lá, eu consigo. Estou à disposição e, se me procurarem, eu dou um jeito. Mas isso é pela amizade, o lado profissional é com a minha cunhada, se alguém precisar de algum veículo para alugar”, explicou Lelo Carioca, que é considerado uma espécie de embaixador de Rondonópolis na capital carioca, tamanha a quantidade de pessoas daqui que o procura por lá.