A Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo, junto com a Caixa Econômica Federal (CEF), marcou para o dia 17 de dezembro o sorteio das 470 casas do Residencial Dona Neuma, que conforme noticiado na edição de ontem (6) do A TRIBUNA, será finalmente entregue aos beneficiários após anos de espera. O local e o horário em que o sorteio será realizado ainda não foram definidos, e devem ser informados em breve. Anteontem, o Município informou que a entrega da obra está agendada para 16 de dezembro, às 19 horas.

As famílias beneficiadas, que estavam previamente inscritas e com a situação regular junto ao programa habitacional do Município, bem como em acordo com as regras do programa federal “Minha Casa, Minha Vida”, tiveram os nomes divulgados no início da noite de ontem (6).