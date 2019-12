Uma espera de anos para centenas de famílias rondonopolitanas está muito próxima de chegar ao fim. O Residencial Dona Neuma será enfim entregue, beneficiando moradores que estão cadastrados há anos no programa habitacional do Município, aguardando a tão sonhada casa própria. A entrega acontece no próximo dia 16 de dezembro, em um ato às 19 horas, conforme informado pela Prefeitura de Rondonópolis ao A TRIBUNA.

As 470 casas do Residencial Dona Neuma, na região do bairro Padre Lothar, deveriam ter sido entregues em 2014. Com o atraso, a obra acabou sendo paralisada no início de 2015, quando a empresa responsável abandonou o serviço. A retomada aconteceu somente em agosto de 2017, após a regularização da situação e contratação de nova empresa.