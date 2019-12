A Biblioteca da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Rondonópolis, que leva o nome do fundador do jornal A TRIBUNA, Aroldo Marmo de Souza, já está em funcionamento para empréstimos interno e consulta externa do acervo da Casa.

A Biblioteca do Legislativo conta com mais de 100 exemplares. A classificação literária é variada, que atende a Administração Pública, Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Público, Contabilidade, Ouvidoria e Controle Interno.

“A escola fez um chamamento para todos os setores enviarem os livros da Casa que foram comprados pelo Erário, a escola então catalogou e será liberado para uso da população”, explicou o coordenador pedagógico e de projetos especiais, Niko Queiróz.

No momento, os livros serão liberados para empréstimo somente aos servidores da instituição. Para a sociedade no geral, as consultas ao acervo só serão permitidas no local.

A Escola do Legislativo também já está providenciando a confecção das carteirinhas, onde os servidores da Câmara serão convocados para fazerem a emissão.

A biblioteca “Aroldo Marmo de Souza” foi instituída através da Lei 8.606/2015, com a criação da Escola do Legislativo há cerca de três anos, mas é nesta gestão, formada pelo presidente da Casa de Leis, o vereador Cláudio da Farmácia, o presidente da Escola do Legislativo, vereador Vilmar Pimentel, e o diretor da Escola, Eduardo Weigert Duarte, que está se tornando realidade. “Essa é mais uma ferramenta que chega com o intuito de aproximar o Legislativo da população”, pontua Cláudio da Farmácia.

A chefe do setor de registros, Márcia Mariele Silvério, conseguiu uma parceria com o Senado Federal, onde a biblioteca do Senado irá emitir alguns periódicos gratuitamente do seu acervo e disponibilizarão também à biblioteca “Aroldo Marmo de Souza”.