A empresa contratada pela Prefeitura de Rondonópolis iniciou os trabalhos para colocação de tapumes ao redor da Praça dos Carreiros. A medida é o primeiro passo para que as obras de revitalização da tradicional praça, localizada no centro da cidade, possam ser realizadas.

A previsão é de que até o fim de semana todos os tapumes já tenham sido colocados, isolando assim toda a área para evitar acidentes com a população. “Com isso, na segunda-feira, já poderão entrar os trabalhadores e as máquinas que irão fazer os serviços de nivelação dos canteiros”, comentou Fernando. Os pontos de ônibus e de táxi em frente à praça, nesta primeira etapa da obra, funcionarão normalmente.

A revitalização da praça, construída no início dos anos 80, num espaço que carrega muitas histórias e muito importante no processo de ocupação e desenvolvimento da cidade, tem um investimento estimado em R$ 2.862.357,09.

Reivindicada e aguardada há muitos anos, a intenção da Prefeitura é devolver o espaço para a população inteiramente revitalizado, agradável e mais humanizado. Para isso, os canteiros na reforma serão rebaixados no nível do piso, visando facilitar a circulação, melhorar a visibilidade e oferecer maior integração dos espaços.

O projeto de recuperação do importante espaço da cidade prevê a manutenção de características históricas da praça. O monumento aos carreiros e o carro de boi de madeira, que será recuperado, estão mantidos. Assim como o coreto, que será restaurado, guardando os detalhes da arquitetura original. A novidade é que terá acesso por rampas.

O projeto prevê a reativação do espelho d’água, a troca do pavimento por piso intertravado, mantendo a parte do desenho original das estrelas no centro da praça feito com pedras portuguesas. E ainda a construção de seis quiosques e playground cercado, além de um novo projeto paisagístico.

O terminal de passageiros do transporte coletivo de ônibus também será remodelado. Com banheiros, será fechado, climatizado e com placas solares que vão gerar energia para o local. Todos os acessos da praça, que ainda terá um banheiro público anexo ao terminal, terão acessibilidade.