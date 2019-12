Acontece no próximo sábado (7), das 7h às 14h, no Centro de Especialidade, Apoio e Diagnóstico (Ceadas), um mutirão para avaliação de lesões suspeitas de câncer de pele. A ação é realizada por médicos dermatologistas credenciados junto à Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), que realiza a campanha nacionalmente há vários anos. O mutirão na cidade tem o apoio da Secretaria Municipal de Saúde, como aconteceu em todas as outras edições realizadas.

Segundo informado pela Prefeitura de Rondonópolis, após passar por avaliação, caso detectado algum indício da doença, serão realizados exames mais detalhados e encaminhamento para tratamento. “Qualquer pessoa que tenha notado alguma pinta com qualquer tipo de mudança no tamanho, na cor, ou, ainda, lesões que sangrem com facilidade ou que não cicatrizem, deve ir ao Ceadas no sábado para ser examinada”, explica a coordenadora do Ceadas, Mariúva Valentim.