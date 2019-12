Depois de lançar pré-candidatos a prefeitos em Cuiabá, Sinop e Várzea Grande, a direção do Podemos articula candidatura própria na terceira maior cidade de Mato Grosso, com apoio de outras siglas.

O deputado federal e presidente do Podemos de Mato Grosso, José Medeiros, participa hoje (5), às 19 horas, do Encontro Municipal do Podemos. No evento, as lideranças do partido devem lançar a pré-candidatura do Dr. Cadu à Prefeitura de Rondonópolis.

“Estamos em um processo de consolidação do Podemos em Mato Grosso. Lançar candidatos a prefeito nas principais cidades faz parte do nosso planejamento. A pré-candidatura do Dr. Cadu representa um projeto alternativo para Rondonópolis que vem sendo discutido por várias lideranças políticas do município nos últimos meses”, disse José Medeiros.

Medeiros explica que existe uma ‘frente suprapartidária’ discutindo o futuro de Rondonópolis e um projeto alternativo para as eleições do próximo ano. “Estamos conversando com várias siglas sobre a necessidade de apresentarmos para população uma opção diferente no próximo ano. Cada partido vai trabalhar o seu pré-candidato a prefeito, mas nada nos impede de caminharmos juntos na disputa do ano que vem”.

Retomar o desenvolvimento econômico e social de Rondonópolis é um dos principais objetivos do pré-candidato a prefeito do Podemos. Para ele, a população da cidade está descontente com o atual cenário político.

“Estamos vivendo um novo momento político em Rondonópolis. Isso nos estimula a colocar o nome à disposição. Andando pelos bairros da nossa cidade, conversando com as pessoas é possível perceber e ouvir o desejo de mudança. O cidadão quer um gestor com capacidade de valorizar cada centavo do dinheiro público, transparente, que consiga aliar ousadia em buscar investimentos, seja por meio da instalação de novas indústrias ou através de parcerias privadas. Além disso, Rondonópolis precisa de um gestor que consiga estabelecer parcerias com os governos federal e estadual e trabalhar em sintonia com a bancada de Mato Grosso no Congresso Nacional”, frisou Dr. Cadu.

O pré-candidato agradeceu o apoio das lideranças do Podemos e lembrou que Rondonópolis precisa de políticos que unam a sociedade e coloque novamente a cidade nos trilhos. “Esse momento é único. Não podemos ficar só reclamando do governo. Acredito nesse novo formato de fazer política transparente, sem divisões, onde o empresário e o trabalhador possam estar juntos participando da gestão. Isto é possível, porém, precisa de um prefeito com atitude e o desejo de colocar Rondonópolis de volta aos trilhos do desenvolvimento”, sustentou.

No encontro desta quinta-feira, o Podemos também vai apresentar a chapa de pré-candidatos a vereador e debater soluções para os principais problemas da cidade. “Estamos bastante animados com o futuro do Podemos em Rondonópolis. Temos um pré-candidato jovem, com ideias inovadoras, conciliador e preparado politicamente e tecnicamente para administrar o município”, finalizou Medeiros.

O Encontro Municipal do Podemos será realizado nesta quinta-feira, às 19 horas, no Clube Gaivotas (saída para Pedra Preta).