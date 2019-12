Caros leitores, certamente vocês possuem consciência de que parte dos argumentos demonstrados pela persuasão econômica nos diferentes países latino-americanos constitui num artifício para justificar a ausência de investimentos em políticas públicas. Só para exemplificar, os dados contradizem com aquilo que nos é informado, porque continuam a repetir essas falácias, apesar das evidências apontadas por economistas preocupados com o futuro. A começar pela afirmação de que os cortes ou que seja, “contingenciamentos” de gastos nos serviços públicos básicos, como saúde, educação, infraestrutura, habitação entre outros são necessários para que o déficit público não aumente dai o discurso dos defensores dessa falácia insistem que o motivo de se reduzir o déficit público é que o seu crescimento compromete a política social.

Nesse aspecto, Nascimento (2000) a define como a quantidade dos débitos do governo com relação às pessoas físicas e jurídica residente no próprio país é o que o Estado tem que pagar pelo dinheiro emprestado dos bancos para cobrir o rombo criado pelo déficit público. Reforça-se, assim, que a dívida pública, constitui numa herança para as gerações futuras, que terão de pagá-la, pois se assim permanecer comprometerá todo crescimento no continente e com isso a necessidade de reduzi-la. Isso quer dizer, cortar, cortar e cortar sob o discurso de contingenciamento, que é o que está acontecendo na América Latina. Como isso pode acontecer?

A desaceleração do gasto público implica a redução da demanda pública, isto é, a diminuição do crescimento e das atividades econômicas, fazendo com o que o Estado receba menos recursos por meio de impostos e taxas. Ao captar menos impostos, o Estado se endivida mais e a dívida pública dispara. Fica claro e afirmar que o maior ou menor impacto que estimula o gasto público depende do tipo de gasto. Mas os cortes nos serviços públicos, são os que geram mais emprego e que estão entre os que estimulam a economia. Quando o Estado aumenta o gasto público, aumenta a procura de produtos e serviços. Quando reduz, retrai a demanda e o crescimento econômico, fazendo com que o Estado receba menos recursos. É aquilo que, na terminologia macroeconômica, se conhece como o efeito multiplicador do gasto público.

O investimento e o gasto público facilitam a atividade da economia, o que é negado pelos economistas neoliberais. Outra falácia: é que gastamos mais do que temos está dizendo também que a crise se deve ao fato de termos gastado, acima de nossas possibilidades. Daí a necessidade de “apertar o cinto”. A maioria dos latino-americanos adquiriu seu veículo a prazo, usando crédito. Todas as famílias se endividaram, e assim funciona o orçamento familiar.

Pagamos nossas dívidas conforme entram os recursos que, vem do trabalho. Não é que as pessoas gastaram além de suas possibilidades, mas foram suas rendas e suas condições de trabalho que pioraram, desde o final do século passado, sem que a população fosse responsável por isso. Assim, os responsáveis por isso acontecer são os mesmos que estão dizendo que é preciso cortar os gastos com os serviços públicos, além de ameaçar a população com a diminuição salarial, o que resultará a curto e médio prazo no aumento das inadimplências e na dificuldade de manter em dia as contas essenciais como agua, luz, gás, etc.