Com foco na conquista de uma vaga para a Copa Sul-Americana de 2020, o elenco do Atlético Mineiro treinou na tarde de ontem (3) encerrando a preparação para o jogo de hoje (4), contra o Botafogo, pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada às 18h30, no Mineirão.

Para o confronto com a equipe carioca, o técnico Vagner Mancini não poderá contar com o lateral-esquerdo Fábio Santos, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

O provável Galo pode ter: Victor (Cleiton); Guga (Lucas Hernández ou Hulk), Igor Rabello, Réver e Patric; Zé Welison e Jair; Luan (Otero), Cazares e Marquinhos; Di Santo.

BOTAFOGO – O Botafogo está garantido na Série A em 2020, mas a temporada ainda não acabou para o Alvinegro, que segue firme na briga por uma vaga na Copa Sul-Americana. A equipe de Alberto Valentim ocupa a 14ª posição e terá diante do Atlético Mineiro um confronto direto para ficar bem mais perto do objetivo.

A provável escalação do time carioca deve ser Gatito Fernández, Fernando, Joel Carli, Marcelo Benevenuto e Yuri; Cícero, João Paulo, Leonardo Valencia (Jean) e Luiz Fernando; Rhuan e Diego Souza.