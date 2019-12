1 de 3

Aconteceu, semana passada, no 18º GAC de Rondonópolis, algumas honrarias e premiações para amigos e colaboradores do quartel. A empresária Denise (HOPE) foi uma das merecedoras com louvor. Confesso que fiquei honrado diante de tudo que presenciei. Estavam por lá autoridades políticas, militares, artistas e empresários.