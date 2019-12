A data do aniversário de emancipação político-administrativa de Rondonópolis, que completa 66 anos no próximo dia 10 de dezembro, poderá contar com um bolo de 66 metros [lembrando os 66 anos] e 600 quilos, que será servido com refrigerante e de graça para a população. A iniciativa, denominada “1º Parabéns Rondonópolis”, é do jornalista Roberto Nunes e do Sindicato das Indústrias da Alimentação da Região Sul de Mato Grosso (Siar/Sul-MT), em parceria com o jornal A TRIBUNA, dentre outros parceiros. O bolo gigante, caso o projeto seja viabilizado, será servido no espaço da Feira Livre da Vila Operária.

“Já temos a metade do orçamento, que também contará com passagem gratuita no transporte coletivo para quem tiver o convite também gratuito para a festa da cidade. Porém, ainda precisamos das doações de 60 pré-misturada Bunge Baunilha de 5 quilos, 60 pré-misturada Bunge chocolate de 5 quilos, 232 litros de leite de caixinha, 232 cartelas de ovos de 30 unidades, 250 papel manteiga 50×70, 600 litros de refrigerantes, além de doações em dinheiro para custeio de gelo, cercamento metálico ao entorno do bolo, copos, guardanapos, dentre outros. Os itens para o bolo podem ser encontrados na rede atacadista. Cada mistura de bolo custa em torno de R$ 23,00”, disse o jornalista Roberto Nunes. As doações podem ser entregues na recepção do A TRIBUNA, na Avenida Bandeirantes.