O deputado federal Carlos Bezerra (MDB) foi absolvido da acusação de crime eleitoral no caso da entrega de títulos do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), em Nova Xavantina. Ele foi considerado inocente pela unanimidade dos desembargadores do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), que também decidiram aplicar uma multa no prefeito daquela cidade, João Batista Vaz da Silva (PSD), envolvido no caso e acusado de pedir votos para o emedebista no evento de entrega dos títulos.

Carlos Bezerra era acusado pela Procuradoria Regional Eleitoral (PRE) de ter se beneficiado eleitoralmente da entrega de 122 títulos definitivos de propriedade feito pelo Incra na cidade de Nova Xavantina para promover sua candidatura, em 2018. O suposto crime eleitoral teria ocorrido no dia 2 de setembro daquele ano, no P.A. Safra, zona rural do município, quando o prefeito João Batista Vaz teria feito um discurso em que elogiava Bezerra, “vinculando o mandato parlamentar à obtenção daqueles títulos por aquelas pessoas e pedindo expressamente voto para Bezerra, sob o argumento de que deveriam ajudar quem os ajuda”.