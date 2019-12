No dia 4 de junho deste ano, a licitação para o serviço também estava prevista para acontecer, mas foi suspensa pelo mesmo motivo, ou seja, análise das impugnações protocoladas por empresas interessadas no serviço.

Desde o dia 17 de janeiro, Rondonópolis não conta com esse tipo de fiscalização, já que o contrato com a antiga empresa venceu na data e não foi renovado.

A licitação que estava prevista para hoje teria a abertura dos envelopes com a melhor proposta para operar o sistema pelo prazo de 60 meses, com valor estimado em R$ 32 milhões, para o período que corresponde a cinco anos. Caso o processo ocorresse dentro do prazo estipulado, seria provável que o sistema voltasse a funcionar em fevereiro do ano que vem.

A empresa que ganharia o certame teria que disponibilizar equipamentos e mão de obra, com a finalidade de fiscalização eletrônica e o monitoramento de múltiplas funcionalidades, tais como avanço semafórico, parada sobre a faixa de pedestres, excesso de velocidade e a circulação de veículos em local proibido, cerco eletrônico com parametrização dos dados e controle de informações de trânsito, além da emissão de notificações da autuação de infração (NAI) e notificações de imposição de penalidade (NIP). A instalação de câmeras com OCR (reconhecimento óptico de caracteres) também estava prevista.