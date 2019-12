Segundo a polícia, a menor sumiu de casa no dia 30 de agosto desse ano. Conforme a família, ela tem problemas mentais e sofre com surtos psicóticos, necessitando de medicamentos de uso controlado. Na noite de anteontem, a PM recebeu uma denúncia de que a adolescente estaria na casa do suspeito José Pereira Lopes e foi até o local. Durante o percurso, a PM recebeu a informação de que a garota havia aparecido na casa de uma tia, que fica a cerca de 600 metros de onde era mantida em cárcere.

Quando a PM chegou na casa do suspeito, questionaram se ele conhecia a menina e o homem contou que sim, dizendo que ela teria fugido de sua casa na madrugada. Na casa do suspeito, a polícia encontrou, em um quarto, roupas femininas, tinta para cabelo, um aparelho celular e três cartas escritas pela menor, indicando que ele pretendia fugir com ela. No local, também foram apreendidos cerca de R$ 1 mil, cheques, um notebook e uma espingarda calibre 22.

Conforme a PM, o acusado confessou que mantinha a adolescente presa em sua casa desde a data de seu desaparecimento. O homem preso e o caso estão sendo investigados pela polícia.

CASO SAMUEL

Enquanto isso, continua envolto em um grande mistério o desaparecimento do garoto Samuel Victor da Silva Gomes Carvalho, 6 anos. No dia 20 de outubro deste ano, uma tarde de domingo, segundo a família, ele pulou o portão de casa e nunca mais foi visto.

A linha de investigação adotada pela polícia não descarta nenhuma possibilidade e ainda mantém a esperança de desvendar o caso e encontrar o garoto com vida.