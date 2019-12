ELEIÇÃO

Será eleita hoje (3), a nova diretoria do Sindicato Rural de Rondonópolis. A eleição acontecerá entre as 16 e 18 horas, na sede do Sindicato e estão aptos a votar todos os associados em dias com suas obrigações. O atual presidente, Aylon Arruda, deverá ser reconduzido para mais um mandato, que se inicia em 2020 e vai até 2023.

EXPOSIÇÃO I

O museu Rosa Bororo abre hoje (03) a exposição “A Arte e a Individualidade”, do artista plástico Felipe Vieira. As obras do pintor de telas rondonopolitano ficarão expostas no museu até dia 18 de dezembro e podem ser apreciadas gratuitamente por toda a população. EXPOSIÇÃO II

Apesar do pouco tempo de carreira artística considerada profissional, dois anos, o jovem pintor de telas se declara apaixonado por arte desde a infância. Os quadros de Felipe Vieira são caracterizados pelos estilos acadêmico e impressionista onde ele transforma imagens do cotidiano em obra de arte. EXPOSIÇÃO III

O artista tem se profissionalizado e vem sendo reconhecido por fazer retratos realistas utilizando várias técnicas e materiais diferentes. O público pode conhecer as obras do artista rondonopolitano no museu Rosa Bororo, de segunda a sexta-feira, das 12 às 18 horas.

INSCRIÇÕES I

Segundo o professor e escritor Jerry Mill, presidente da Associação Livre de Cultura Anglo-Americana (ALCAA), a entidade socioeducacional sem fins econômicos, fundada em 2009, a partir deste mês de dezembro, está recebendo inscrições de pessoas interessadas em se tornar associadas da instituição.

INSCRIÇÕES II

Essas pessoas estarão auxiliando, direta ou indiretamente, na manutenção das suas atividades no campo da linguagem e tendo como contrapartida vantagens como descontos em eventos promovidos por ela, acesso ao seu acervo e participação em sorteios pontuais, dentre outras opções. Tudo isso por apenas um real por dia. Mais informações pelo 99979-2892, com o Mister.