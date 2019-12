Do dia 11 a 13, o atendimento será das 8h às 21 horas, e no dia 14 (sábado) o atendimento será das 8h às 20 horas. No dia 15 (domingo) o horário do atendimento no comércio será das 9h às 14 horas. Entre os dias 16 a 20, o atendimento será das 8h às 22 horas, e no dia 21 (sábado), o atendimento será das 08h às 20 horas. Já no dia 22 (domingo) o horário será de 8h às 18 horas e no dia 23, de as 8h às 22 horas. No dia 24, véspera de Natal, o atendimento será das 8h às 18 horas.

DECORAÇÃO NATALINA

Quem circula pelas principais ruas e avenidas de Rondonópolis percebe que o Natal e as festas de fim de ano estão chegando. Para tornar a cidade mais atrativa nessa época e também criar um ambiente agradável para as famílias, a Prefeitura investiu na decoração natalina de praças, ruas e avenidas.

Quando a noite chega, o brilho das luzes de Natal ilumina e encanta quem passa nos locais. A Praça Brasil, ponto central da cidade é um dos lugares mais visitados nessa época, ganhou milhares de luzes que decoram os jardins e plantas. No meio da praça, foi montada uma grande árvore de luzes coloridas, cheia de estrelas, anjos e palavras que remetem ao convívio fraterno e harmonioso entre as pessoas.

As pequenas luzes que estão montadas em formas de anjos, estrelas e outros itens temáticos do Natal foram ligadas nesse fim de semana e já estão contagiando quem circula pelas ruas, convidando para um passeio com a família e um clique no celular para incrementar o álbum de fotografias.

A ligação das luzes e a estreia da decoração natalina foi marcada com uma apresentação de coral de vozes infantis e adultas da igreja Sara Nossa Terra. Eles encantaram o público que esteve na Praça Brasil para apreciar a decoração.

Além de um parque de diversões para os pequenos, o município também fez a montagem de um presépio simbolizando o nascimento do Menino Jesus na Praça Brasil.

Segundo informações da Secretaria Municipal de Cultura, responsável pelo projeto de decoração natalina da cidade, todo o quadrilátero central recebeu enfeites com luzes nos postes. As avenidas Lions Internacional e a Irmã Bernarda, no conjunto São José, também estão mais iluminadas com as luzes de Natal.