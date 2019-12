Temos melhorado enquanto sociedade, mas não há dúvidas de que o mundo ainda é machista. As mulheres ainda sofrem com a enorme diversidade de preconceitos sociais, tanto no trabalho, nos esportes como na vida familiar. Na média, recebem menos se comparadas aos homens e trabalham mais em função de suas atividades domésticas, dentre outras muitas disparidades. Mesmo assim, com tantos aspectos em seu desfavor, vivem muito mais. Tem comprovada longevidade acima da dos homens em quase todo o planeta.

No Brasil, segundo o último relatório do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, publicado semana passada, revelou que na média, a expectativa de vida ao nascer no país era de 76,3 anos em 2018, o que representa um incremento de 3 meses e 4 dias sobre a projeção feita em 2017.

Embora fique longe de países desenvolvidos como Estados Unidos, Japão, Alemanha e Suíça, dentre outros onde a expectativa de vida fica bem acima dos 80, está nada mal, para um país que ainda se debate para resolver problemas básicos de acesso a saneamento, educação, saúde e inclusive alimentação, de boa parte da sua população.

Tivemos um avanço excepcional nos últimos anos. Apenas para derrubar qualquer argumento dos saudosistas (e mal informados) que afirmam nas rodas de boteco que antigamente as pessoas viviam mais, basta olhar as estatísticas e encontraremos a informação de que a expectativa de vida de quem nascia em 1940 era de apenas 45,5 anos em média. Ou seja, em aproximadamente 100 anos, acrescentamos outros 30 anos na conta.

Mas o que novamente chamou a atenção nesse conjunto de dados da semana passada (sendo uma realidade aqui como de resto no mundo todo) é a diferença de 7 anos entre a expectativa de vida entre homens e mulheres. Enquanto eles esperam viver 72,8, elas têm expectativa de 79,9 anos.

Essa diferença entre os sexos é tão marcante, que utilizando a base de dados do IBGE de 2010, numa projeção para 2018, até o ano passado 0,12% da população era formada por homens com 90 anos ou mais, enquanto esse percentual para mulheres, era de 0,24% da população. Ou seja, o dobro.

Muitos motivos são apresentados para essa realidade, mas os especialistas resumem-nos em alguns pontos cruciais. O estrogênio (feminino), por exemplo, atua como uma espécie de antioxidante no corpo, impedindo o envelhecimento das células. Por outro lado, a testosterona (masculino) tende a estimular comportamentos mais arriscados e violentos, o que pode explicar a diferença ainda maior em regiões socialmente deprimidas ou culturalmente afeitas a comportamentos dessa natureza.

Contudo, diferentes análises sobre o fato corroboram com um aspecto em particular: o fator genético. Essa hipótese está apoiada no fato de que as mulheres, ao possuírem cromossomos XX e os homens cromossomos XY, privilegiaria as mulheres, já que os cromossomos X contêm muitos genes que ajudam a prolongar a vida, além de servirem como uma espécie de “cópia de segurança” em caso de algum “defeito” genético. Algo que os homens não possuem.

De outro lado, o aspecto cultural de acesso à saúde ainda parece determinante. É sabido que as mulheres entre 16 e 60 anos vão ao médico mais frequentemente do que os homens da mesma idade em diversos países, e especialmente no Brasil. Adicionalmente, fumar, beber e se alimentar incorretamente ainda é um hábito proporcionalmente maior no sexo masculino que no feminino.

Há outros aspectos relevantes a serem considerados, e não sabemos exatamente qual a importância relativa de cada um dos fatores mencionados, mas é crível levar em conta que os aspectos socioculturais são relevantes nessa diferença. Ou seja, exceto a questão dos genes, todos os demais podem ser gerenciados e harmonizados para que os homens melhorem sua expectativa de vida no médio prazo, se aproximando (ou pelo menos não aumentando a diferença) da expectativa feminina.

Até a próxima.