A prefeitura de Rondonópolis, finalmente, anunciou o início da obra de reforma e revitalização da Praça dos Carreiros. Segundo o anunciado, o projeto irá preservar as características originais do local público e está orçado em R$ 1.851.512,87. De acordo com a secretária Municipal de Infraestrutura, Claudine Logrado, a obra deverá ter início nessa segunda-feira (2) e a Praça dos Carreiros passará por uma restauração completa. “Com a proposta de resgate deste importante espaço da nossa cidade, vamos dar início na próxima segunda-feira nos trabalhos de revitalização da Praça dos Carreiros. No projeto que será executado, buscou-se preservar as suas características históricas e, ao mesmo tempo, embelezar e ofertar uma maior comodidade aos milhares de rondonopolitanos que passam diariamente pela região”, reiterou.

Ela ainda adiantou que a obra tem o prazo de conclusão de oito meses e para que seja executada será necessário a interdição do movimento de pessoas no local. “Vamos começar a cercar toda a praça para realização da obra, exceto, num primeiro momento, os pontos de táxis e os de ônibus, que estão contemplados no projeto de reforma”, explicou. Segundo o anunciado pela prefeitura, as características originais da praça serão preservadas, mantendo o monumento aos carreiros e recuperando o carro de boi de madeira que existe até hoje no local, mas bastante desgastado pelo tempo. O seu coreto será restaurado e deverão ser construídas rampas de acesso para cadeirantes e pessoas com dificuldades de locomoção.

O antigo espelho d’água que existia no local será reativado e será feita a troca do pavimento de pedras portuguesas por piso intertravado, mantendo a parte do desenho original das estrelas no centro da praça feito com pedras portuguesas. Também está projetada a construção de seis quiosques e de um playground cercado, assim como um novo projeto paisagístico e a construção de estacionamentos com pavimentação em concreto. Todos os canteiros da praça serão rebaixados ao nível do piso e o terminal de passageiros do transporte coletivo de ônibus também será remodelado, fechado e climatizado. Serão construídos banheiros públicos e instaladas placas solares para gerar energia para o local, assim como será garantida a acessibilidade a todos os acessos da praça.