A festa do 12º Prêmio ACIR de Destaque Empresarial, realizada na noite desta sexta-feira (29/11), no Caiçara Tênis Clube, enfatizou a força e a importância dos empresários para a economia e, de forma indireta, para os demais setores de Rondonópolis. A premiação contemplou as melhores empresas em 109 segmentos diferentes da cidade. Fizeram uso da palavra no evento o presidente do Conselho Superior da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Rondonópolis (ACIR), Sérgio Del Cistia, o presidente da entidade, Ernando Cabral Machado, o diretor da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado de Mato Grosso (Facmat), Manoel Gomes, representando o presidente Jonas Alves, e o prefeito Zé Carlos do Pátio.

Nos discursos, em comum, houve o reconhecimento de que, apesar das dificuldades, a classe empresarial de Rondonópolis continua sendo essencial para o fortalecimento do município, gerando emprego, renda e impostos. Entre as falas, destaca-se o tom político e de alerta dado pelo presidente da ACIR, Ernando Machado, que ressaltou que o trabalho traz dignidade às pessoas, sendo condição essencial para liberdade e desenvolvimento.

Nesse contexto, Ernando externou que, sem a vinda e constituição de mais empresas para Rondonópolis, tem-se a vocação desenvolvimentista da cidade ameaçada. Da mesma forma, o fechamento de empresas traz graves consequências. São preocupações, segundo ele, que precisam ser contornadas. Outro engajamento da ACIR, lembrado pelo presidente, foi em favor da Santa Casa, evitando seu fechamento pela mobilização de várias entidades. Ressalta-se que a ACIR tem tido nos últimos anos uma forte atuação em questões sociais, que afetam a vida de todos. Diante da preocupação para que a Santa Casa mantenha as portas abertas, Ernando criticou o que chamou de “forças contrárias ao bem do povo, por interesses mesquinhos e politiqueiros”, caminhando em direção contrária. “A Santa Casa é da sociedade e para a sociedade”, afirmou. Em sua fala, o prefeito Zé do Pátio respondeu que a atuação da Prefeitura tem sido de ajuda à manutenção das atividades da Santa Casa, ao contrário do Governo do Estado. Nesse sentido, informou que o Município bancou por cinco meses a Santa Casa para não deixá-la fechar, sendo que a Prefeitura de Cuiabá não fez isso com a Santa Casa da Capital. Criticou durante o discurso a falta de ajuda a Rondonópolis pelo Estado (veja matéria através do link). E destacou que quer somar com o setor empresarial da cidade.

O salão social do Caiçara ficou lotado para entrega do Prêmio ACIR 2019. Diversas autoridades políticas marcaram presença, como os deputados estaduais Claudinei Lopes e Nininho, o senador Wellington Fagundes, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Hermes Antônio, o Big, além do prefeito, autoridades militares e presidentes de entidades diversas de classe. De início, houve a apresentação de um vídeo mostrando como foi feita a pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa ACIR (IPA), que apontou as melhores empresas no mercado consumidor final, o mercado organizacional e o mercado agropecuarista, observando quesitos como preço, qualidade do atendimento, qualidade dos produtos e serviços e ainda cumprimento de contratos.