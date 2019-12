Está tudo pronto para dar a largada na 8ª edição da maior corrida de rua da região, a Corrida Acir Rondon, que acontecerá no próximo domingo, dia 08/12. A grande novidade deste ano, a 1ª Corrida Acir Rondon Kids, acontecerá também no próximo sábado dia 07/12. Para os atletas que ainda não fizeram sua inscrição, ainda há tempo. O prazo para se inscrever é até esta terça-feira, dia 02. As inscrições podem ser feitas pelo portal www.corridaacirrondon.com.br, ou no endereço da Acir, Edifício ACIR – Rua Otávio Pitaluga, 692.

Mais uma edição da corrida Acir Rondon vem para movimentar Rondonópolis e estimular a prática de exercícios físicos e principalmente, desenvolver o esporte local e atrair atletas de todo o Brasil. Como forma de incentivo para a prática esportiva, serão 26 mil reais em prêmios.

Os atletas do percurso de 10km serão premiados tanto no masculino quanto no feminino com R$ 3.000,00 para o primeiro colocado, R$ 2.000,00 para o segundo, R$ 1.000,00 para o terceiro, R$ 800,00 para o quarto e R$ 500,00 para o quinto colocado. Também serão premiados os atletas por faixa etária com R$ 200 para a primeiro e R$ 100 para o segundo, divididos em grupo de: 18 a 29 anos, 30 a 39, 40 a 49, 50 a 59 e acima de 60 anos.

Os primeiros rondonopolitanos (masculino e feminino) que cruzarem a linha de chegada serão premiados com R$ 1.500,00, masculino e feminino, segundo colocado, 1.000,00, terceiro colocado 800,00 reais, quarto colocado, 600,00 reais e quinto lugar será premiado com 500,00 reais. Já para os atletas que participarão do percurso de 4 km, a premiação será feita com troféus e medalhas.

O Kit para os corredores será composto de uma camiseta promocional em material apropriado para a prática de atividades físicas, número de peito e chip descartável, bolsa, protetor solar, palatinose, squeeze, viseira e mais brindes oferecidos pelos nossos patrocinadores. Para a retirada do Kit será necessário apresentar: documento de identificação válido original e com foto além do comprovante de pagamento.

Continuando sua tradicional homenagem as sete maravilhas da cidade, a edição faz destaque a Igreja Matriz Sagrado Coração de Jesus coincidindo com seus 60 anos de criação oficial. A mais antiga igreja católica de Rondonópolis estará estampada em todo o material da corrida.

“A Associação Comercial realiza com grande satisfação a Corrida Acir Rondon, e a novidade desse ano veio para motivar ainda mais nossas crianças e atletas. Promover o esporte é um ato de saúde. E para que tudo ocorra com tranquilidade e segurança, teremos primeiros socorros em todo o trajeto, além do seguro atleta e do apoio do Samu, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Exército Brasileiro e Unic”, disse o gerente administrativo da Acir, Robson Neves.

