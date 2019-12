O juiz Márcio Rogério Martins, da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública, emitiu uma liminar em favor da Santa Casa de Rondonópolis, garantindo que a prefeitura não venha interferir ou até assumir a administração do hospital filantrópico. A citada interferência se daria por meio da imposição dos Conselhos Gestores de Unidades de Saúde, sem os quais as entidades filantrópicas vinculadas ao Sistema Único de Saúde (SUS) ficariam impedidas de manter convênio com o mesmo, o que foi visto como uma interferência indevida que viola a Constituição Federal (CF).

Em sua decisão, o juiz Márcio Rogério diz textualmente que a obrigatoriedade de constituição de um Conselho Gestor de Unidade de Saúde no hospital viola a Constituição Federal, já que não se trata apenas de um conselho que seria criado para fiscalizar a Santa Casa. “…é certo que ao impor como condição para a manutenção do convênio com o SUS a exigência da criação de um conselho gestor que venha, a bem da verdade administrar o hospital, a administração pública, indevidamente, interfere em seu funcionamento”, o que violaria o Artigo 5º da CF, que diz que “é vedada a interferência estatal” em associações ou cooperativas de direito privado.

Na mesma decisão, o magistrado determina tanto à prefeitura quanto à Câmara Municipal, como “coatoras na criação do Conselho Gestor, que restrinjam seus atos tão somente para fiscalização do dinheiro público na Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis, ficando vedada qualquer tipo de intervenção pública nos atos de gestão administrativa ou empresarial do hospital”.

ENTENDA

O polêmico projeto que cria os Conselhos Gestores de Unidades de Saúde vinculadas ao Sistema Único de Saúde (SUS), está tramitando na Câmara e há um entendimento dos vereadores de modificar o seu teor, de forma a não interferir na gestão da Santa Casa e de outras entidades filantrópicas da área da saúde.

“A conclusão da Câmara é que a idéia do prefeito não é participar do processo de gestão ou decisório da Santa Casa, mas apenas fazer a fiscalização do dinheiro público que entra ali. É a denominação (dos conselhos) que está errada e nós vamos mudar. A Câmara tem o mesmo entendimento que a Justiça e o nosso propósito é mudar o projeto no sentido de respeitar a gestão e o caráter privado do hospital. Nesse sentido, a nossa intenção é retirar o termo ‘gestor’ e colocar ‘controle social no lugar’”, antecipou o vereador Fábio Cardozo (PDT), presidente da Comissão de Saúde do Legislativo.