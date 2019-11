O Cuiabá faz hoje (30) o último jogo da temporada 2019, diante do Vila Nova, de Goiás, às 15h30, na Arena Pantanal, na capital do estado, pela 38ª rodada da Série B do Brasileiro. O ano acaba de forma positiva para o Dourado, que conquistou os títulos do Mato-grossense, de forma invicta pelo segundo ano consecutivo, e da Copa Verde, além da boa campanha na Série B do Brasileiro, no ano de sua estreia.

As duas equipes já se enfrentaram nesta Série B. no dia 27 de agosto, no Estádio Olímpico de Goiânia (GO), empate por 0 a 0, pela última rodada do turno da competição.

O técnico Marcelo Chamusca tem algumas baixas para a partida, mas vai colocar em campo o que tem de melhor à disposição. O Dourado quer acabar o ano como começou: com vitória.