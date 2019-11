A Ótica Vila Rica conquistou o Prêmio ACIR de Destaque Empresarial 2019, em evento realizado pela Associação Comercial na noite de ontem (29/11), sendo a melhor avaliada pelos consumidores nos quesitos de preço, atendimento e qualidade dos produtos/serviços. Esta é a sexta vez que a empresa é eleita a melhor ótica de Rondonópolis nessa premiação.

Rondonopolitano e com 35 anos de atuação no setor, o empresário João Pedro de Brito conta que abriu a Ótica Vila Rica há 28 anos e que agora essa conquista é motivo de grande felicidade, porque é uma prova que todo esse trabalho de uma empresa genuinamente rondonopolitana está sendo reconhecido pela população.

A satisfação dessa conquista, segundo João Pedro, aumenta ao constatar que hoje Rondonópolis é uma grande cidade, com forte concorrência no setor de óticas, com redes de lojas, empresários que vieram de outras localidades e franquias.

Segundo o empresário, o segredo dessa liderança é muita dedicação, amor à atividade, honestidade e sinceridade junto aos clientes. “Se você é justo com as pessoas e faz um trabalho sério, a população reconhece. Não adianta vender mercadoria sem qualidade, pois vende uma vez e não vende mais”, analisa.

Diante da premiação, João Pedro externa que a Ótica Vila Rica agradece grandemente a população de Rondonópolis pelo reconhecimento, assim como aos seus colaboradores e, principalmente aos seus clientes, considerando ser uma conquista de todos.

A Ótica Vila Rica conta com duas lojas na Avenida Bandeirantes, dispondo de 19 funcionários. Atualmente possui uma estrutura própria, os melhores equipamentos de montagem de óculos, as melhores mercadorias e marcas do segmento.

“A gente vai continuar investindo e espero que continue liderando nesse setor”, almeja João Pedro.