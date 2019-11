As obras da Unidade de Saúde do Jardim Morumbi e Rosely serão retomadas. A informação foi repassada ontem (29) pelo vereador Adonias Fernandes (MDB). Anteontem, na Prefeitura, o emedebista acompanhou, junto com líderes comunitários, a licitação para a retomada das obras. A empresa vencedora foi a Construtora Ascensão, com orçamento de R$ 291.315,89.

Adonias explicou que, em 2011, essa mesma unidade já havia sido licitada, a empresa, à época, chegou a dar início às obras, mas depois abandonou, aí passou para a Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder) que não conseguiu terminar. Desde então, a construção está parada.

“O prefeito Zé Carlos do Pátio fez o compromisso e cumpriu, fazendo uma nova licitação e a secretária Municipal de Saúde, Izalba Albuquerque, ajudou a destravar todo o processo, agora é só aguardar o gestor assinar o contrato para que as obras sejam retomadas. Essa unidade é muito esperada, porque vai atender uma região bem grande”, comemora o vereador.