A Primeira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis julgou improcedente a denúncia do Ministério Público (MP) que acusava o ex-prefeito Percival Muniz (PDT) de ter cometido ato de improbidade administrativa na contratação de uma empresa para fazer a coleta de lixo hospitalar na cidade. A contratação, com dispensa de licitação, foi feita ainda no ano de 2013, mas o MP somente ingressou com a ação em 2015, e a sentença inocentando o ex-prefeito no caso só saiu ontem (29).

Na acusação, o MP acusa Muniz de improbidade administrativa, chegando até a pedir a indisponibilidade dos bens dele, por ter suspendido a licitação da modalidade Tomada de Preço nº 9/2013 e de ter escolhido a empresa Máxima Ambiental Serviços Gerais e Participações LTDA por meio de uma dispensa de licitação, o que, no entendimento da acusação, caracterizaria o crime. O serviço contratado consistia na coleta e transporte, armazenamento, tratamento e destinação final de resíduos sólidos dos serviços de saúde, como dos hospitais e postos de saúde.

Em sua decisão, o juiz Francisco Rogério Barros afirmou que a acusação não contém os elementos capazes de ligar a contratação da empresa à suposta prática da improbidade administrativa e ainda que Percival Muniz não praticou nenhum ato de improbidade, não ficando demonstrado que agiu com dolo, vontade livre e consciente de descumprir os princípios da Administração Pública ou com má-fé.

De acordo com o advogado Fabrício Miguel Correa, responsável pela defesa do ex-prefeito, o MP argumentou que a prefeitura teria contratado a empresa de forma irregular, inclusive favorecendo a Máxima Ambiental, mas ele explica que o serviço realmente estava sendo licitado de forma normal, até que uma das empresas participantes do certame conseguiu uma liminar na Justiça que impugnou a dita licitação, travando todo o processo.

“Aí, o lixo hospitalar deixou de ser coletado e começou a se acumular, exigindo que se fizesse a dispensa da licitação para contratar emergencialmente uma empresa para fazer o serviço, que não pode deixar de ser feito. Isso enquanto não se resolvia a situação de forma regular. Como já havia lixo acumulado nas unidades de saúde, foi feita essa contratação com dispensa de licitação para a coleta desse lixo. O MP chegou a argumentar que houve o favorecimento da Máxima, o que não aconteceu, pois o menor preço apresentado na Tomada de Preços foi de R$ 2,24 pelo quilo de lixo coletado e destinado. Na dispensa de licitação, a empresa foi contratada cobrando o preço de R$ 1,30 pelo mesmo serviço, ou seja, na contratação emergencial ficou mais barato que na contratação normal”, informou.

Em sua decisão, o juiz Francisco Rogério Barros confirma textualmente o argumento da defesa de Muniz. “Como se vê, não houve favorecimento econômico à empresa Máxima, muito menos prejuízo ao erário, já que se deve levar em conta o valor cobrado por quilo, conforme asseverado pelo auditor do Tribunal de Contas”, concluiu.